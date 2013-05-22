Акцию протеста журналистов у Азарова назвали недопустимой

Как говорится в его комментарии, размещенном на странице премьера в сети Facebook, Лукьяненко считает акцию журналистов, проведенную на заседании Кабинета министров сегодня, «неадекватной» и «непродуманной».

«Сегодня во время заседания Кабмина несколько журналистов повернулись спиной к членам правительства и продемонстрировали плакаты с призывом действовать в расследовании дела об избиении журналистов во время субботнего митинга. Думаю, это была неадекватная акция. Непродуманное, продиктованное эмоциями действие. Во-первых, потому что расследование ведется, правовая оценка и действиям агрессивных молодчиков, и милиции, безусловно, будет дана. Вмешиваться в расследование, которое ведет Генеральная прокуратура и МВД, недопустимо. К чему публичные демарши до завершения расследования? Это не позиция, а поза», – говорится в комментарии.

Лукьяненко отметил, что премьер-министр считает произошедшее во время митинга 18 мая «абсолютно недопустимым», и напоминать ему о необходимости объективного расследования «по меньшей мере, излишне».

«Азаров к проблемам журналистов никогда спиной не поворачивался. А вот они сочли уместным повернуться спиной. Жаль. Журналисты не использовали многочисленные возможности контролировать ситуацию, добиваться результата, которые у них-то как раз есть. В их руках возможность публиковать свои взгляды в СМИ, право на доступ к публичной информации, возможность получать и анализировать информацию, задавать вопросы членам правительства и правоохранителям, публично выдвигать свои претензии, требования и предложения. Это право никак не ограничено – им нужно только профессионально воспользоваться», – убежден пресс-секретарь премьера.

Он также отметил, что журналисты могли попросить премьера о встрече, чтобы обсудить ситуацию, что было бы эффективнее проведенной акции.

«В конце концов, они могли обратиться с просьбой о встрече с премьер-министром – он никогда не отказывает, если речь идет об интересах дела, о защите прав людей. Сто процентов такая встреча была бы эффективнее, чем вызывающее поведение во время заседания высшего органа исполнительной власти», – говорится в комментарии прес-секретаря премьер-министра.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, премьер-министр Николай Азаров на заседании Кабмина выступил с требованием лишить аккредитации журналистов, которые приняли участие в акции молчания в поддержку коллег, избитых 18 мая в Киеве.

В начале выступления премьера несколько журналистов повернулись к нему спинами, на которых были прикреплены плакаты с надписью: «Сегодня журналистка – завтра ваша дочка, жена, ребенок. Действуйте!».