Герман просит глав ГПУ, СБУ и МВД доложить о политическом экстремизме в Украине

Народный депутат из Фракции Партии регионов Анна Герман просит Генерального прокурора, председателя СБУ и министра внутренних дел завтра прийти в парламент и доложить, что сделано для того, “чтобы привести в сознание политических экстремистов в Украине”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герман сказала во время заседания ВР.

“Я сегодня призываю всех людей доброй воли дать оценку объективную этим самодовольным неукам, которые пришли в Украину для того, чтобы компрометировать ее”, - сказала Герман.

Она подчеркнула, что сегодня в Украине появились опасные политические процессы и в качестве примера она привела то, что сегодня “группа экстремистов от партии “Свобода” выламали дверь в Киевской городской администрации и силой ворвались в зал”.

“Так делали в 1933 году в Берлине: сначала врывались в правительственные помещения, силой выламывали двери, а затем врывались и выламывали двери в домах людей, вывозили их в концлагеря. После этого кто-то скажет, что в Украине нет проявлений нацизма?”, - подчеркнула Герман и прибавила, что СБУ, МВД и Генпрокуратура должны навести порядок в стране и “привлечь к ответственности политических экстремистов, позволяющих себе такие действия”.

В свою очередь лидер фракции “Свобода” Олег Тягнибок, который взял слово после выступления Герман, заметил, что сегодня в Киевском городском совете проходит последняя сессия и на нее не пускали народных депутатов. “И поэтому народные депутаты не дверь ламали, а аккуратно сняли с завес, зашли и поставили на место. То кто из нас фашисты?”, - сказал он, обращаясь к Партии регионов и КПУ, которые в это время скандировали “фашисты”.

“Опуститесь на землю с вашим бредом, вы проиграли, вы - политические лузеры и вам место на свалке истории”, - прибавил Тягнибок.