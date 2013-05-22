Рыбак закрыл заседание ВР

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил за несколько минут до 14.00 после того, как между рассмотрением законопроектов слово для выступления было предоставлено народному депутату от Партии регионов Анне Герман и лидеру фракции “Свобода” Олегу Тягнибоку.

В то же время, в 15.00 в ВР состоятся парламентские слушания о состоянии выполнения судебных решений в Украине.