Рыбак закрыл заседание ВР
14:16, 22 мая 2013Политика
1084
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание парламента.
Владимир Рыбак закрыл утреннее заседание парламента
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он объявил за несколько минут до 14.00 после того, как между рассмотрением законопроектов слово для выступления было предоставлено народному депутату от Партии регионов Анне Герман и лидеру фракции “Свобода” Олегу Тягнибоку.
В то же время, в 15.00 в ВР состоятся парламентские слушания о состоянии выполнения судебных решений в Украине.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter