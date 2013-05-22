Суд арестовал еще трех свободовцев после столкновений в Тернополе

Как сообщили УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», соответствующее решение принял вчера Тернопольский горрайонный суд.

Суд признал активистов «Свободы» виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно в злостном неповиновении работникам правоохранительных органов, и постановил наложить на них административное взыскание в виде административного ареста на 3 суток.

Как сообщили в пресс-службе, в частности, лишили свободы и помощника одного из нардепов от ВО «Свобода».

«Тернопольские правоохранители никак не могут успокоиться по поводу событий 9 мая. Как видим, судебная система полностью подчиняется не закону, как надо, а действующей власти. Мы стали свидетелями позорной ситуации, когда ни в чем не виновных людей наказали, не ввиду реальных обстоятельств и их правоты, ведь в действительности арестованные не совершали никаких провокаций и не нарушали правопорядок», – прокомментировал решение суда председатель Тернопольской городской организации ВО «Свобода» Роман Навроцкий.

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Тернополе в парке Славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода” и сторонниками «Свободы».

10 мая прокуратура открыла уголовное производство по факту хулиганства во время празднования Дня Победы в Тернополе.

Пяти представителям ВО «Свобода», участвовавшим в столкновении с милиционерами, суд уже присудил 5 суток админареста.

Еще одного задержанного во время столкновения осудили к 3 дням ареста, а двум сторонникам молодежной организации ”Сокол” присуждено уплатить по 250 грн штрафа.