Плющ взял самоотвод

Во время встречи президента Виктора Ющенко с депутатами от "Нашей Украины" состоялся спор вокруг кандидатуры спикера, после чего Иван Плющ взял отвод для своей кандидатуры.

Об этом рассказал в эфире 5 канала представитель блока Владимир Стретович.

"Первым о кандидатуре Кириленко заговорил президент. Он предлагал для фракции наилучшую позицию для Кириленко - привести к финишу начатую работу по созданию единой партии. Если вы знаете другую позицию для Славы, давайте порекомендуйте, сказал президент", - рассказал Стретович.

"А на спикера было бы уместно рассмотреть кандидатуры Юрия Еханурова, Юрия Костенко, Арсения Яценюка, последовательность сохранена", - пересказал депутат другие предложения Ющенко.

По его словам, после этого началась дискуссия. Наиболее активным в ней был Юрий Луценко.

"Далее слово взял Омельченко и сказал: "Я поставил уже сво подпись за то, чтобы Кириленко был спикером. И как аппаратчик со стажем, который поставил полтора миллиона подписей и за это меня не посадили в тюрьму, я и на этот раз не отозву свою подпись. Потом вышел Луценко, потом Тарасюк, которые сказали, что решение принято политсоветом", - рассказал депутат.

"На что президент бросил реплику: "Вы если принимали решение, то хотя бы спросили президента. Так в споре и заканчивали дискуссию, когда вышел Плющ и сказал, что ему не надо никаких должностей", - отметил Стретович.

После этого состоялось голосование за Кириленко.

Вместе с тем, по словам Стретовича, на должность главы фракции президент предложил кандидатуры Юрия Еханурова, Юрия Костенко, Михаила Полянчича, Николая Онищука.

Украинская правда