Саакашвили предостерег Грузию от украинского сценария

Президент Грузии Михаил Саакашвили резко раскритиковал во вторник арест генерального секретаря его партии «Единое национальное движение», бывшего премьер-министра Ивана (Вано) Мерабишвили и предостерег, что из-за этого страну может ожидать международная изоляция.

Выступая на специально созванной пресс-конференции, он заявил: «Вы знаете, что в Украине бывшего премьер-министра арестовали за более серьезные обвинения, чем выдвинутые Мерабишвили. И в какой ситуации оказалась Украина с тех пор? Интеграционный процесс Украины с Европейским союзом заморожен. Уже два года страна не видит практически никакого прогресса с Европейским союзом или НАТО. Она имеет проблемы в двусторонних отношениях практически со всеми ведущими европейскими странами и с Соединенными Штатами», сообщает Радио Свобода.

Во вторник в Грузии арестовали бывшего премьер-министра, генсека оппозиционной ныне партии «Единое национальное движение» Ивана Мерабишвили по обвинению по статьям Уголовного кодекса о подкупе избирателей, растрату или присвоение денежных средств с использованием служебного положения и о злоупотреблении служебными полномочиями.

Вместе с ним арестовали губернатора региона Кахети Зураба Чиаберашвили, который ранее был министром труда, здравоохранения и социальной защиты.

Как заявляют в прокуратуре, пока Мерабишвили обвиняют по двум эпизодам дела о коррупции: создание фиктивных рабочих мест для сторонников «Единого национального движения» в рамках государственной программы и присвоение дачи на побережье Черного моря путем запугивания, принуждения и ареста ее владельца.

Кроме того, в прокуратуре заявили, что завершают следствие еще по двум эпизодам, которые касались гибели людей, и в ближайшее время выдвинут Мерабишвили новые обвинения.

Мерабишвили, по словам его адвоката, никакой своей вины не признает.

В «Едином национальном движении» эти аресты назвали «незаконным политическим решением». Нынешний премьер Бидзина Иванишвили отверг это обвинение и заявил, что о политических преследованиях речи не идет.

Новая власть Грузии во главе с премьер-министром Бидзиной Иванишвили и его коалицией «Грузинская мечта», которые пришли к власти по результатам выборов прошлой осенью, задерживает и судит чиновников предыдущей власти по обвинению в различных злоупотреблениях. Нынешняя оппозиция жалуется на политические преследования.