УДАР требует от Азарова объяснений, а от ПР - извинений
”УДАР” требует от Николая Азарова объяснить, почему были проигнорированы его указания относительно запрещения принудительно сгонять на так называемые антифашистские митинги работников бюджетной сферы.
Об этом сегодня на пленарном заседании Верховной Рады Украины заявила народный депутат от ”УДАРа” Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».
Она отметила, что таких фактов у ”УДАРа” есть очень много, в частности, относительно принудительного участия бюджетников митинга в Донецке, Крыму, Киеве и в Киевской области. ”Мы направляем официальный запрос главе правительства относительно невыполнения его поручений”, - сказала Геращенко.
Кроме того, добавила она, ”УДАР” требует от Партии регионов извинений за действия нанятых ими людей, причастных к провокациям во время акции оппозиции 18 мая. ”Мы требуем от Партии регионов извинений перед украинскими журналистами и обществом за то, что они в очередной раз раскалывают страну”, - отметила Геращенко, напомнив, что когда произошел инцидент с забрасыванием снежками женщин - депутатов от Партии регионов, лидеры оппозиции извинились за это.