УДАР требует от Азарова объяснений, а от ПР - извинений

Об этом сегодня на пленарном заседании Верховной Рады Украины заявила народный депутат от ”УДАРа” Ирина Геращенко, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

Она отметила, что таких фактов у ”УДАРа” есть очень много, в частности, относительно принудительного участия бюджетников митинга в Донецке, Крыму, Киеве и в Киевской области. ”Мы направляем официальный запрос главе правительства относительно невыполнения его поручений”, - сказала Геращенко.

Кроме того, добавила она, ”УДАР” требует от Партии регионов извинений за действия нанятых ими людей, причастных к провокациям во время акции оппозиции 18 мая. ”Мы требуем от Партии регионов извинений перед украинскими журналистами и обществом за то, что они в очередной раз раскалывают страну”, - отметила Геращенко, напомнив, что когда произошел инцидент с забрасыванием снежками женщин - депутатов от Партии регионов, лидеры оппозиции извинились за это.