Регионы: бойцы подделали бейджи принадлежности к антифашистам
Председатель Всеукраинской организации "Молодые регионы" Андрей Пинчук утверждает, что "боевики", которые устроили драку 18 мая, были на территории митинга "антифашистов" задолго до его начала.
Об этом он заявил в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.
"Ну если мы посмотрим. То когда они стояли, эти парни, они стояли в то время, когда митинг вообще еще не планировал начинаться. В то время рядом как раз собирался митинг оппозиции. Буквально через 50 метров", - заявил Пинчук.
На замечание журналистов о том, что у парней были бейджи, которые свидетельствовали об их принадлежности к митингу "антифашистов", он отметил: "Бейджики сделать - так дайте мне любой цветной принтер, написать можно все, что угодно ...".
Как известно, драку во время митинга оппозиции стали снимать корреспондент "Пятого канала" Ольга Сницарчук и фотокорреспондент "Ъ" Владислав Содель. Это не понравилось молодчикам, и они избили журналистов до крови.
В понедельник МВД начало служебное расследование по поводу бездействия своих сотрудников во время избиения журналистов 18 мая.