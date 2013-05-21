Регионы: бойцы подделали бейджи принадлежности к антифашистам

Об этом он заявил в эфире 5 канала, сообщает Украинская правда.

"Ну если мы посмотрим. То когда они стояли, эти парни, они стояли в то время, когда митинг вообще еще не планировал начинаться. В то время рядом как раз собирался митинг оппозиции. Буквально через 50 метров", - заявил Пинчук.

На замечание журналистов о том, что у парней были бейджи, которые свидетельствовали об их принадлежности к митингу "антифашистов", он отметил: "Бейджики сделать - так дайте мне любой цветной принтер, написать можно все, что угодно ...".

Как известно, драку во время митинга оппозиции стали снимать корреспондент "Пятого канала" Ольга Сницарчук и фотокорреспондент "Ъ" Владислав Содель. Это не понравилось молодчикам, и они избили журналистов до крови.

В понедельник МВД начало служебное расследование по поводу бездействия своих сотрудников во время избиения журналистов 18 мая.