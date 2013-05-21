Эксперт: Оппозиция не сможет объединиться вокруг единого кандидата

Такое мнение высказал Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, комментируя резолюцию субботней акции оппозиции «Вставай, Украина!», сообщает РБК-Украина.

«О резолюции субботней акции оппозиции я бы сказал так: когда сказать нечего – лучше молчать. В документе нет ни одного содержательного пункта. То, что оппозиция пообещала поддержать кандидата, который выйдет во второй тур — это само собой разумеется, здесь и декларации никакой не нужно. Этим документом они признали, что во второй тур не смогут пройти два представителя оппозиции. То есть они уже «забронировали» место во втором туре для Виктора Януковича. Эта резолюция совершенно бессодержательна, никакой новой информации в ней нет. Просто акция была запланирована, отменить ее уже нельзя, а сказать оппозиции нечего», — сказал Погребинский.

Эксперт допустил, что отсутствие единого кандидата от оппозиции приведет не только к ее внутренней разрозненности, но и к тому, что в гонке за президентское кресло кандидат от каждой из сил будет подрывать рейтинги других оппозиционных кандидатов.

Политолог отметил, что невозможность объединиться вокруг единого кандидата является свидетельством идейного кризиса в самой оппозиции: «Она не смогла выработать альтернативной стратегии, не смогла объединиться вокруг единого кандидата. Хотя сегодня среди оппозиционеров самый высокий рейтинг у Виталия Кличко. Поэтому если бы была политическая воля определиться сейчас, они бы определились. Кандидаты от оппозиционных партий будут конкурировать друг с другом», — сказал Погребинский.

Напомним, что по итогам субботней акции «Вставай, Украина!», была принята резолюция, в которой представители оппозиции заявили, что поддержат единого кандидата лишь во втором туре, в то время как в первом каждая из сил будет выдвигать своего.