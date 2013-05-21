Депутат ПР: Мужчина, напавший на журналистку, задержан
Депутат от Партии регионов Елена Бондаренко заявила, что человек, который напал на журналистку "5 канала" Ольгу Сницарчук и фотокорреспондента "Ъ" Владислава Соделя на митинге 18 мая, задержан и допрошен.
Об этом она заявила в эфире телеканал ICTV, сообщает Украинская правда.
"У меня есть данные самые свежие о том, что человек, который нападал на журналистку, задержан и допрошен", - сказала Бондаренко.
По ее словам, информация о том, что только два журналиста были без бейджей – неправда.
"Когда произошла стычка с этими молодчиками, рядом спокойно и мирно работали еще несколько журналистов с фотокамерами. Их не тронули", - заявила депутат.
Кроме того, Бондаренко заявила о необходимости создать парламентскую временную следственную комиссию по расследованию ситуации, когда якобы были побиты провокаторы, которые приехали на митинг оппозиции на БТР с морковками.
"Мы выступили с инициативой сегодня на согласительном совете в Раде, мы должны завести временную следственную комиссию в парламенте для того, чтобы разобраться с теми людьми, которые обижают журналистов и бьют граждан, которые в совершенно мирной форме попытались "оттролить" Яценюка, - заявила "регионалка".
Ранее Сницарчук заявила, что накануне стычки она сняла свой бейдж с надписью "Пресса", а Содель - нет.
Как известно, группа спортивных молодых людей с Европейской площади устроила драку с националистами на улице Большая Житомирская в субботу во время митингов. При этом милиция бездействовала.
Драку начали снимать корреспондент "Пятого канала" Ольга Сницарчук и фотокорреспондент "Ъ" Владислав Содель. Это вызвало недовольство молодчиков, и они избили журналистов.
21 мая Верховная Рада заслушает отчет министра внутренних дел Виталия Захарченко о ситуации, сложившейся во время митингов 18 мая