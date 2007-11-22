НУ-НС хочет пересмотреть только один пункт соглашения с БЮТ

Блок “Наша Украина – Народная самооборона” хочет пересмотреть только один пункт коалиционного соглашения с БЮТ, который касается контрактной армии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член блока Роман ЗВАРИЧ, комментируя итоги встречи членов будущей фракции НУ-НС с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что Президент очень четко выражал свою позицию относительно срока перехода ВСУ на контрактную основу, и этот вопрос для него является крайне принципиальным.

«Фракция, конечно, будет поднимать этот вопрос с партнерами», - сказал Р.ЗВАРИЧ, добавив, что у него нет никаких сомнений, что партнеры согласятся с принципиальной позицию Президента.

В то же время Р.ЗВАРИЧУ, по его словам, ничего не известно о том, что в эти минуты вроде бы происходит встреча Президента с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО.