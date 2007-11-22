НУ-НС в полном составе подпишет соглашение о коалиции с БЮТ (дополненная)

Будущая фракция блока «Наша Украина – Народная самооборона» единогласно подпишет соглашение о создании коалиции с БЮТ и поддержит Вячеслава КИРИЛЕНКО на должность председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель НУ-НС Александр БОНДАРЬ.

По его словам, фракция будет единодушной в том, чтобы подписать соглашение с БЮТ и поддержать кандидатуру В.КИРИЛЕНКО.

В свою очередь Владимир СТРЕТОВИЧ, рассказывая о ходе встречи членов будущей фракции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, заметил, что в ходе встречи выдвигалось несколько кандидатур на должность председателя ВР, но после обсуждения Президент поставил на голосование кандидатуру В.КИРИЛЕНКО, которая набрала 54 голоса из 72, то есть кандидатуру поддержало большинство.

В.СТРЕТОВИЧ подтвердил, что в ходе дискуссии обсуждалась и кандидатура Ивана ПЛЮЩА на должность спикера.

В свою очередь Вячеслав КОВАЛЬ заметил, что в действительности голосов в поддержку В.КИРИЛЕНКО было больше, поскольку, в частности, не учли семерых человек, которые сидели с ним в одном ряду. Он подчеркнул, что это окончательное решение будущей фракции, которое должны поддержать все члены фракции, даже те, кто сегодня не голосовал в поддержку В.КИРИЛЕНКО.

Депутаты подтвердили, что на самой встрече не было лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО.