Народный Рух Украины и Украинская Народная партия объединились в единую партию «Рух». Такое решение принято на объединительном съезде двух партий, который состоялся в воскресенье в Киеве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе НРУ, таким образом, создана новая национально-демократическая партия.

«Объединение НРУ и УНП проходит на основе Устава Руха», - отмечается в сообщении.

Юридической основой объединения (слияние) является Народный Рух Украины. Председателем объединенной партии избран председатель Руха Василий Куйбида, первым заместителем - и.о. председатель УНП Иван Заец.

«В связи с возобновлением единства Руха путем объединения НРУ и УНП в единую партию съезд принял решение, что все члены Народного Руха Украины и Украинской Народной партии являются членами объединенной партии», - объяснили в пресс-службе.

До 1 ноября 2013 года будет проводиться перерегистрация членов объединенной партии.

Делегаты съезда утвердили состав обновленного Политсовета, а также внесли изменения в Устав Народного Руха.