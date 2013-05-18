Оппозиция идет к Софийской площади, регионалы - в Мариинском парке (видео)

Участники антифашистского марша, сторонники Партии регионов во главе с лидерами партии колонной дошли до Мариинского парка и возложили цветы к памятнику Ватутину.

Как передает корреспондент УНИАН, в парке к ним должны присоединиться еще несколько тысяч человек. В церемонии возложения цветов приняли участие, в частности, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, народные депутаты Инна Богословская, Сергей Тигипко.

В настоящее время колонна участников антифашистского марша продолжает медленно двигаться к Европейской площади. По информации пресс-службы Партии регионов, в антифашистском марше участвует более десяти тысяч человек.

Колонна сторонников оппозиции во главе с председателем фракции «Батькивщина» Арсением Яценюком, лидером партий «УДАР» Виталием Кличко и «Свобода» Олегом Тягнибоком тем временем отправилась с Крещатика к Софийской площади, где состоится митинг.

По данным пресс-службы "Батькивщины", в акции принимает участие около 20 тысяч человек.