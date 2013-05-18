Оппозиция заявляет, что власть привезла на свои митинги школьников (фото)

Об этом говорится в распространенном заявлении «Батькивщины», в котором оппозиция требует от власти немедленно остановить план относительно использования школьников в «грязных провокациях Банковой».

«Это не только незаконно. Аморальность режима не знает границ. Собирая так называемые антифашистские митинги, бутафорские по своей сути и форме, власть в то же время выдает, что нет поддержки среди людей, нет никакого запаса прочности, а потому в принудительном порядке свозит школьников для создания массовки», - отмечается в заявлении.

В то же время, в Объединенной оппозиции напоминают, что накануне краха Третьего рейха нацистский лидер тоже бросал в свои последние бои несознательных детей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 мая, лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов высказал ожидание, что в антифашистском марше примут участие 50 тысяч человек.

По информации Ефремова, на 10.00 для участия в марше собрались уже 40 тысяч сторонников Партии регионов из всей Украины. Кроме того, Ефремов убежден, что к акции приобщится еще около 10 тысяч киевлян.

Кроме того, на вопрос журналистов относительно участия в акции молодых людей в возрасте до 18 лет, Ефремов отметил, что “на встречу пришли какие-то люди, действительно детской внешности, насколько я понимаю, они не останавливались в нашей колонне”.