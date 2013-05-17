Посол Германии: Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в ноябре

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время посещения Полтавы.

По его словам, Германия отстаивает подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

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"После подписания соглашения Полтавская область имеет все шансы стать весьма привлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также получит большие возможности в сфере экономики, сельского хозяйства", - сказал посол.