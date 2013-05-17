Посол Германии: Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в ноябре
21:55, 17 мая 2013Политика
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Посол Германии в Украине Кристоф Вайль не сомневается, что Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной будет подписано в ноябре во время саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе.
Посол Германии в Украине Кристоф Вайль
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время посещения Полтавы.
По его словам, Германия отстаивает подписание Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.
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"После подписания соглашения Полтавская область имеет все шансы стать весьма привлекательным регионом для иностранных инвесторов, а также получит большие возможности в сфере экономики, сельского хозяйства", - сказал посол.
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