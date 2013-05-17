Главы МИД Вышеградской четверки поддержали ассоциацию Украина-ЕС

Министры иностранных дел стран «Вышеградской группы» (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия), Ирландии и Литвы приняли заявление, в котором подтвердили поддержку подписания Соглашения об ассоциации с Украиной во время Вильнюсского саммита «Восточного партнерства».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, соответствующее заявление было принято сегодня в Кракове во время встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран «Вышеградской группы» и «Восточного партнерства»

Авторы заявления также выразили поддержку предоставлению странам «Восточного партнерства» европейской перспективы, обратив внимание на необходимость углубления и обеспечения постоянства демократических процессов в странах-партнерах как условия последующего сближения с ЕС.

Кроме руководителей внешнеполитических ведомств стран - участниц встречи, в мероприятии приняли участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Во время встречи было обсуждено состояние реализации и стратегия последующего развития инициативы «Восточное партнерство», в частности в контексте подготовки к Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства», который состоится 28-29 ноября. Участники встречи отметили важность обеспечения результативности Вильнюсского саммита «Восточного партнерства», в частности, в контексте подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и завершения переговоров относительно аналогичных соглашений с другими государствами-партнерами, дальнейших шагов по либерализации визового режима.

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара детально проинформировал руководителей институтов ЕС и внешнеполитических ведомств стран-членов ЕС о шагах Украины в реализации евроинтеграционных реформ, которые осуществляются, в частности, во исполнение договоренностей по результатам 16-го саммита Украина-ЕС.