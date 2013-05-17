Власти Николаева запретили оппозиции проводить марш на центральной площади

В Николаеве городские власти в последний момент запретили проведение Марша оппозиции на центральной площади им. Ленина.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь областной организации политической партии «Фронт змин» Ярослав Индиков.

«Мы заранее отнесли заявку на проведение мирной акции, - сказал Индиков. - Нам сразу же стали звонить из канцелярии горисполкома, уточнять, что и как. Буквально за один день до проведения акции, 16 мая, объявили, что 17 мая на площади Ленина состоится детский праздник».

Он отметил, что сегодня, 17 мая, обычный учебный день, каникулы еще не начались, но «массовый детский праздник объявлен в спешном порядке». «Все это говорит о том, что сделано было специально, чтобы помешать проведению нашей акции. Нам как будто бросили вызов: «Вы, что, против детей?», - сказал Индиков.

«Правда, - добавил он, - к чести городских властей надо признать, что ведут они себя довольно цивилизованно и избегают явных столкновений: могли бы вообще сказать о детском празднике сегодня утром. Но тогда бы это вызвало столкновения недовольства».

17 мая в рамках всеукраинской акции «Вставай, Украина» Объединенная оппозиция «Батькивщина» в Николаевской области по инициативе ее лидера Вадима Мерикова проведет масштабный автопробег, который, начавшись в Николаеве, пройдет через всю область и завершится 18 мая в Киеве.

Первоначально старт автоколонны, в которую войдет не менее 40 машин, предполагался с площади им. Ленина. После того, как было объявлено, что в это же время там начнется детский праздник, место начала акции перенесли к памятнику Коммунаров в парке возле завода им. 61 коммунара. Начало в 10.30.

Автомобили под флагами оппозиции направятся по маршруту: Николаев – Новая Одесса – Вознесенск – Южноукраинск – Первомайск - Киев, автоколонна активистов «Батьківщини» и депутатов, представляющих оппозицию в местных советах, совершит остановки в четырех райцентрах области. По пути к колонне будут присоединяться другие автомобили.

В Киеве участники автопробега примут участие в заключительных мероприятиях акции «Вставай, Украина!».