Ахметов завтра будет показывать Януковичу «Запорожсталь»

Президент Украины Виктор Янукович завтра, 16 мая, посетит с рабочей поездкой Запорожскую область.

Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам прессы и информации Запорожской областной государственной администрации, в рамках визита запланировано посещение главой государства крупнейшего меткомбината региона - ОАО «Запорожсталь», Национального заповедника «Остров Хортица», ознакомление с ходом работ по строительству мостовых переходов через Днепр, а также проведение совещания в Запорожской ОГА с представителями органов местной власти и производственным активом Запорожской области.

По данным руководства ОАО «Запорожсталь», планируется, что с работой комбината Януковича ознакомит Ринат Ахметов.