Ахметов завтра будет показывать Януковичу «Запорожсталь»
14:11, 15 мая 2013Политика
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Янукович завтра посетит с рабочей поездкой Запорожскую область.
Ахметов поработает гидом Януковича
Президент Украины Виктор Янукович завтра, 16 мая, посетит с рабочей поездкой Запорожскую область.
Как сообщили УНИАН в Управлении по вопросам прессы и информации Запорожской областной государственной администрации, в рамках визита запланировано посещение главой государства крупнейшего меткомбината региона - ОАО «Запорожсталь», Национального заповедника «Остров Хортица», ознакомление с ходом работ по строительству мостовых переходов через Днепр, а также проведение совещания в Запорожской ОГА с представителями органов местной власти и производственным активом Запорожской области.
По данным руководства ОАО «Запорожсталь», планируется, что с работой комбината Януковича ознакомит Ринат Ахметов.
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