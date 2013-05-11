Порошенко и Ахметова больше нет в списке самых богатых евреев мира

На соответствующей странице издания отсутствуют их фамилии, пишет Корреспондент.

Из украинских бизнесменов в списке самых богатых евреев остался только Виктор Пинчук.

Как сообщал УНИАН, ранее в пресс-службах Рината Ахметова и Петра Порошенко выразили удивление включением обоих бизнесменов в рейтинг самых богатых евреев мира по версии израильского изданием Forbes.

Пресс-секретари бизнесменов обратились к израильскому издания с просьбой внести изменения в обнародованный рейтинг. Оба пресс-секретаря предоставили редакции Forbes полные биографические данные бизнесменов, подчеркнув при этом, что первый по национальности татарин, второй - украинец.

Пресс-службы также попросили израильское издание в дальнейшем при подготовке материалов пользоваться исключительно проверенной информации и оставили свои координаты.

Как сообщалось, израильский ивритоязычный сайт Forbes опубликовал список 165 самых богатых евреев мира. В рейтинге оказались и украинские бизнесмены. Так, Ринат Ахметов с 15,4 млрд долл. занял 11-е место, Виктор Пинчук с 3,8 млрд долл. - пятьдесят шестое, а Петр Порошенко с 1,6 млрд долл. - 130-е.