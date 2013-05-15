Оппозиция требует немедленного закрытия всех дел против Тимошенко

«Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» настаивают на немедленном закрытии всех сфабрикованных против Юлии Тимошенко дел.

Об этом говорится в совместном заявлении оппозиционных сил относительно решения Европейского суда по правам человека, опубликованном на сайте «Баькивщины».

В заявлении, в частности, указывается, что «30 апреля Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Юлии Тимошенко. Суд установил, что в случае Юлии Тимошенко была грубо нарушена Европейская конвенция по правам человека. Европейский суд по правам человека признал, что ее пребывание за решеткой является "произвольным и незаконным". Европейский суд пришел к выводу, что Юлия Владимировна лишена свободы "не с целью препровождения в компетентный судебный орган по подозрению в совершении правонарушения, а по другим основаниям". Суд прямо указал, что дело Юлии Тимошенко схоже с делом Юрия Луценко».

В оппозиции отмечают: «единственной и настоящей причиной лишения Юлии Тимошенко свободы стало ее преследование как жесткого оппонента режима Януковича. Это очевидно для подавляющего большинства граждан Украины, для мировой общественности. Согласно недавним социологическим опросам, 70% граждан Украины считают, что именно Янукович давит на суды и правоохранительные органы по делам Юлии Тимошенко и других политзаключенных».

«Только тот, кто не умеет читать, не видит императивного и недвусмысленного требования немедленно освободить Юлию Тимошенко согласно четкой правовой позицией ЕСПЧ. Именно так вердикт суда поняли не только украинская оппозиция, общественность, правозащитники и юристы, но и международное сообщество. После решения ЕСПЧ во всех ведущих столицах мира прозвучали аргументированные призывы скорее освободить Юлию Тимошенко из заключения и гарантировать при этом ее возвращение к полноценной, ничем не ограниченной политической жизни, включая участие в выборах», - отмечается в заявлении.

«Батькивщина», «УДАР» и «Свобода» также инициируют привлечение как минимум к дисциплинарной ответственности следователей и судей, неправомерность и незаконность действий которых в отношении Юлии Тимошенко отныне установлена Европейским судом. Три оппозиционные политические силы настаивают на немедленном закрытии всех сфабрикованных против Тимошенко дел, отмечается в документе, подписанном председателем фракции "Батькивщина" в Верховной Раде Арсением Яценюком, председателем фракции "УДАР" Виталием Кличко и председателем фракции ВО "Свобода" Олегом Тягнибоком.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей чем, установленных Конвенцией.