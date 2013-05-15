Адвокат о возможности наказания судей: Власть не может рубить сук, на котором сидит

Такие судьи как Родион Киреев или Сергей Вовк при нынешней власти, в принципе, не могут быть привлечены хотя бы к дисциплинарной ответственности несмотря на признание неправомерными их решений об аресте Юлии Тимошенко и Юрия Луценко.

Об этом в эфире «5 канала» заявил адвокат Андрей Федур.

«Этого не может быть в принципе. Власть не может отрубить сук, на котором она сидит. Сегодня таких судей можно только повышать, награждать и т.д., потому что другие должны видеть, что будет, если они будут творить произвол, а мы можем говорить о том, что в этом случае было произвольное решение о незаконном лишении свободы, потому что есть решение Европейского суда. И здесь вопрос не в создании следственной комиссии в парламенте, не о том, какой должен быть применен механизм привлечения к ответственности, здесь ситуация очень сложная. Во-первых - власть, в принципе, не может допустить привлечения этих лиц к ответственности, потому что завтра уже никого не будет на их стороне, поэтому этого не будет и быть не может в принципе, пока власть такова », - заявил Федур.

«Механизм привлечения судьи к ответственности предусмотрен действующим законодательством. Действительно, нужно знать, что в соответствии с Конституцией Украины, законами Украины, решение об увольнении судьи с должности, например - за нарушение присяги, принимает именно парламент, если это судья избран бессрочно, если судья избран на 5 лет, такое решение принимает орган, который его назначил, то есть Президент Украины. Для того, чтобы парламент мог вынести этот вопрос - для этого нужно решение Высшего совета юстиции, без такого решения этот вопрос вообще не может быть внесен в повестку дня. Поэтому, привлечение таких судей к ответственности, сегодня, в принципе, невозможно», - подчеркнул он.