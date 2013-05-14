Оппозиция в ВР хочет добиться увольнения судей Тимошенко и Луценко

Депутаты от оппозиции зарегистрировали в парламенте проекты постановлений об увольнении судей, принимавших решения по уголовным делам в отношении экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко и бывшего министра внутренних дел Юрия Луценко.

На сайте парламента обнародованы проекты постановлений «Об освобождении от должностей судьи Печерского районного суда города Киева Сергея Вовка и судей Апелляционного суда города Киева Валерия Лашевича, Александра Беца» и «Об освобождении от должностей судьи Апелляционного суда города Киева Ольги Ефимовой и судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Станислава Мищенко, Романа Сахно, Александра Елфимова». Среди авторов проектов - лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, народные депутаты Александр Турчинов, Ирина Луценко.

Также оппозиционеры зарегистрировали в ВР проект постановления об инициировании перед Высшей квалификационной комиссией судей вопроса о дисциплинарном производстве в отношении судей Печерского районного суда Киева и дальнейшего их освобождения от должностей в связи с нарушением ими присяги.

Тексты документов пока не доступны, однако ранее оппозиция уже регистрировала подобные проекты, в мотивировочных частях которых говорилось о нарушении вышеупомянутыми судьями положений законов и Конституции при рассмотрении дел и апелляционных жалоб Луценко и Тимошенко.