Из-за драки в Тернополе задержали 6 человек - милиция говорит, что работала локтями
В Тернополе во время столкновения в парке Славы правоохранители задержали 6 человек.
В Тернополе во время столкновения в парке Славы работники правоохранительных органов задержали шесть человек.
Об этом корреспондента УНИАН сообщил заместитель начальника областного управления милиции по вопросам общественной безопасности Василий Облещук.
При этом он опроверг информацию о том, что в один из автозаков попала женщина.
«Женщин наши работники не трогали - это принципиально. Задержали тех, кто совершил физическое противостояние работникам милиции. В отношении них будут составлены протоколы и в течение трех часов их отпустят», – пообещал Облещук.
Он также заверил, что милиционеры действовали исключительно в рамках закона.
«Наши работники работали только локтями, чтобы обеспечить проход колонны», – заметил Облещук.
По его данным, общественный порядок в парке Славы сегодня обеспечивали сотрудники всего Тернопольского гарнизона, в том числе 6 райотделов, бойцы спецподразделений "Грифон" и "Беркут", сотрудники ППС и внутренней безопасности.
«Благодаря оперативной видеосьемке мы еще выясним, кто именно бросил дымовую шашку в колонну при выходе людей из парка, и дадим этому оценку. Кроме того, зафиксировано, как один из нардепов сорвал каску и маску с работника спецподразделения», – отметил Облещук.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Тернополе в Парке славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода”.
Когда коммунисты покинули Парк славы в окружении большого количества правоохранителей, кто-то бросил в них шашку с едким дымом.