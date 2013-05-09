Из-за драки в Тернополе задержали 6 человек - милиция говорит, что работала локтями

В Тернополе во время столкновения в парке Славы работники правоохранительных органов задержали шесть человек.

Об этом корреспондента УНИАН сообщил заместитель начальника областного управления милиции по вопросам общественной безопасности Василий Облещук.

При этом он опроверг информацию о том, что в один из автозаков попала женщина.

«Женщин наши работники не трогали - это принципиально. Задержали тех, кто совершил физическое противостояние работникам милиции. В отношении них будут составлены протоколы и в течение трех часов их отпустят», – пообещал Облещук.

Он также заверил, что милиционеры действовали исключительно в рамках закона.

«Наши работники работали только локтями, чтобы обеспечить проход колонны», – заметил Облещук.

По его данным, общественный порядок в парке Славы сегодня обеспечивали сотрудники всего Тернопольского гарнизона, в том числе 6 райотделов, бойцы спецподразделений "Грифон" и "Беркут", сотрудники ППС и внутренней безопасности.

«Благодаря оперативной видеосьемке мы еще выясним, кто именно бросил дымовую шашку в колонну при выходе людей из парка, и дадим этому оценку. Кроме того, зафиксировано, как один из нардепов сорвал каску и маску с работника спецподразделения», – отметил Облещук.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Тернополе в Парке славы во время акции сторонников Коммунистической партии Украины «Парад победителей» возникло столкновение между правоохранителями и народными депутатами от ВО “Свобода”.

Когда коммунисты покинули Парк славы в окружении большого количества правоохранителей, кто-то бросил в них шашку с едким дымом.