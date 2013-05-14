В Партии регионов ожидают появления фракции депутатов-перебежчиков

Об этом заявил народный депутат от партии большинства Владислав Лукьянов, комментируя прогнозы политологов о возможном массовом исходе депутатов из оппозиции.

«Допускаю, что в ближайшее время в парламенте может появиться новая фракция, которая могла бы серьезно повлиять на настроения депутатов. Более того, это может быть серьезной альтернативой тому «горлопанству» и отсутствию здравомыслящей позиции, которое есть сегодня в оппозиции», – заявил народный депутат от Партии регионов Владислав Лукьянов, оценивая перспективы появления новой фракции в Верховной Раде. Отвечая на вопрос, в каком ключе парламентское большинство будет сотрудничать с фракцией, если ее возглавит, например, Анатолий Гриценко, регионал отметил: «Гриценко – неплохой оратор, у него достаточно большой опыт работы на государственных должностях. Думаю, что такая фракция в стенах парламента могла бы серьезно повлиять на настроения депутатов».

Между тем, в оппозиционном лагере с опаской комментируют рецидив оттока депутатов. От апрельского поступка депутатов Олега Канивца, Виталия Немилостивого, Романа Стаднийчука, а также Игоря Скосаря, которые покинули фракцию «Батькивщины» еще отходят. «Мы рассчитывали, что подобного вообще не будет. Каждый такой случай для нас является шоком. Поэтому я не могу прогнозировать, будут ли такие ситуации. Я надеюсь, что мои коллеги – достойные и уважаемые люди» – заявила народный депутат от фракции «Батькивщина» Ксения Ляпина.

В тоже время, депутат отметила, что какие-либо меры по предотвращению «перебежек», а также по укреплению дисциплины не принимаются. «Мы что, в пионерской дружине? Это высший законодательный орган. Какие могут быть меры, кроме ответственности перед народом?!», – возмутилась Ксения Ляпина.