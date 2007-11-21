Азаров поставил крест на вступлении Украины в ВТО в этом году

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ рассчитывает, что в декабре Украина завершит переговоры и станет членом Всемирной организации торговли с 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге в Кабинете Министров.

«Украина завершила все двухсторонние переговоры по вступлению в ВТО – подписала протокол с Вьетнамом, с Киргизией тоже урегулирован вопрос. Сегодня правительство приняло еще четыре решения, которые в нормативном плане полностью закроют все вопросы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Первый вице-премьер сообщил, что украинская делегация в начале декабря направится в Женеву (Швейцария) для проведения заключительных переговоров. «Это подводит итог многолетней работы разных правительств, и я надеюсь, что Украина будет со следующего года членом ВТО – это откроет переговоры с Евросоюзом о создании зоны свободной торговли и даст новый импульс для развития экономики», - подчеркнул он.