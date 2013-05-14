Депутат требует привлечь к ответственности судью, арестовавшего Тимошенко

Обращение требует возбудить в отношении судьи Печерского райсуда Киева Родиона Киреева дисциплинарное дело и дисциплинарное производства в связи с установлением факта нарушения им присяги судьи.

Соответствующий проект постановления был зарегистрирован в ВР сегодня. При этом текст документа пока еще отсутствует.

В то же время, Аваков разместил текст соответствующего обращения на своей странице в Facebook. В нем предлагается возбудить в отношении Киреева дисциплинарное дело и начать дисциплинарное производство.

Кроме того, предлагается подать в Высший совет юстиции материалы дисциплинарного дела для решения вопроса о направлении ВСЮ Президенту Украины представления об увольнении Киреева за нарушение им присяги судьи.

В обращении, в частности, отмечается, что 5 августа 2011 года Киреев во время рассмотрения уголовного дела по обвинению экс-премьер-министра Юлии Тимошенко в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины, вынес постановление об изменении ей меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу.

«При вынесении данного постановления судья Киреев Р.В. проявил ненадлежащее отношение к своим служебным обязанностям, установленным действующим законодательством Украины, нарушил принципы объективности, беспристрастности правосудия, и вынес незаконное решение, которое привело к нарушению параграфа 1 статьи 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод», - говорится в обращении.

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Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 конвенции (право инициировать производства для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей, кроме тех, которые установлены конвенцией.

Комментируя решение ЕСПЧ, генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявил, что суд не установил политических мотивов ее ареста. «Европейский суд признал, что сам факт того, что Тимошенко была политическим деятелем, не доказывает ее политического преследования», - сказал Пшонка.