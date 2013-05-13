Попович проиграл тяжбу об отказе в регистрации кандидатом в мэры Василькова

Об этом УНИАН сообщил его адвокат Николай Недилько.

«Окружной административный суд в наше отсутствие принял такое решение, воспользовавшись «услугами» спецподразделения «Беркут», который окружил суд и не дал нам возможности принять участие в заседании», - сказал Недилько.

Он также отметил, что доверенное лицо Поповича - бывший майор Управления государственной охраны Николай Мельниченко во время столкновения действительно получил повреждение руки, также в результате инцидента с правоохранителями у него случился гипертонический криз, и сейчас Мельниченко находится в реанимацииОктябрьской больницы с подозрением на микроинсульт.

Как сообщал УНИАН, 12 мая Окружной административный суд Киева начал рассмотрение жалобы на нерегистрацию Поповича кандидатом в мэры Василькова.

Сегодня, 13 мая, работники милиции не пустили адвоката Недилько на заседание Окружного административного суда Киева по рассмотрения жалобы на отказ территориальной избирательной комиссии зарегистрировать Поповича кандидатом на должность городского головы Василькова.

По словам адвоката, формальной причиной недопуска стало будто бы его опоздание на судебное заседание, которое отложено до 16.00.