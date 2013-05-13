Розинская: У Мельниченко подозрение на инсульт, он – в реанимации

Как рассказала Розинская ТСН.ua, они вместе приехали принять участие в судебном заседании относительно выборов мэра Василькова и должны были представлять интересы экс-мэра города Валерия Поповича – они пытаются добиться его регистрации кандидатом.

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Однако, по словам Розинской, к зданию суда приехали около 50 спецназовцев из "Беркута". Правоохранители заблокировали дверь и никого не пускали.

Экс-майору, который пытался добраться до двери, беркутовцы "скрутили руки, били". Розинская говорит, что когда муж потерял сознание, правоохранители его поливали водой.

Мельниченко закрыли в отдельной комнате. В конечном счете им удалось забрать его и на "скорой" отвезти в больницу. По ее словам, Мельниченко сейчас находится в реанимации с подозрением на инсульт, к нему никого не пускают.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Поповича Николай Недилько сообщил нашему агентству, что работники спецподразделения милиции сломали руку Мельниченко во время его попытки попасть на заседание Окружного административного суда Киева.

Напомним, в Василькове 2 июня должны состояться выборы, но их начало ознаменовалось скандалом. Единого кандидата от оппозиции Сергея Сабова отказались регистрировать, поскольку на регистрацию были поданы документы другого кандидата – Ольги Змаевой, субъектом выдвижения которого якобы был «УДАР». Однако, 10 мая, в последний день регистрации кандидатов на должность мэра Василькова, избирательная комиссия все же зарегистрировала представителя партии "УДАР" Сабова единым кандидатом от оппозиции.