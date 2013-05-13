Милиция сломала руку Мельниченко - адвокат
14:19, 13 мая 2013Политика
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Работники спецподразделения милиции сломали руку экс-майору Управления государственной охраны Николаю Мельниченко во время его попытки попасть на заседание Окружного административного суда Киева по рассмотрению жалобы на отказ территориальной избирательной комиссии зарегистрировать Валерия Поповича кандидатом в мэры Василькова Киевской области.
Николай Мельниченко. Фото с Facebook Натальи Тарасовской
Об этом УНИАН сообщил адвокат Поповича Николай Недилько.
"Мельниченко является доверенным лицом Поповича. При попытке вместе со мной и моим доверителем попасть на судебное заседание милиция сломала Мельниченко руку. Его увезли на" скорой "в Октябрьскую больницу", - сказал Недилько.
Он отметил, что бойцы спецподразделений "Беркут" и "Грифон", которые "по непонятным причинам присутствуют в большом количестве, продолжают блокировать суд".
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