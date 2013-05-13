Милиция сломала руку Мельниченко - адвокат

Об этом УНИАН сообщил адвокат Поповича Николай Недилько.

"Мельниченко является доверенным лицом Поповича. При попытке вместе со мной и моим доверителем попасть на судебное заседание милиция сломала Мельниченко руку. Его увезли на" скорой "в Октябрьскую больницу", - сказал Недилько.

Он отметил, что бойцы спецподразделений "Беркут" и "Грифон", которые "по непонятным причинам присутствуют в большом количестве, продолжают блокировать суд".