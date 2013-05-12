Розинская говорит, что ее угрожали «порезать» прямо в Окружадминсуде Киева

Как сообщила УНИАН Розинская, инцидент случился сегодня в здании админсуда, куда она вместе с мужчиной, который является доверенным лицом кандидата на должность мэра города Васильков Валерия Поповича, прибыли на судебное заседание по рассмотрению заявления на отказ теризбиркома Василькова зарегистрировать указанное лицо кандидатом.

Как рассказала Розинская, перед судебным заседанием пятеро неизвестных лиц всячески оскорбляли ее, Мельниченко, адвоката Николая Недилько и Поповича. На требование назвать себя лица ответили отказом, более того, как отметила Розинская, эти люди даже отказались предоставить документы, удостоверяющие личность по требованию охраны суда. Однако, неизвестные заявляли, что они журналисты васильковских СМИ.

“Возникает вопрос, каким образом эти лица вообще смогли пройти в здание суда, если всем известно, что без предъявления какого-либо удостоверения, идентифицирующего личность, попасть туда невозможно”, - заметила Розинская.

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“Более того, один из них, в котором мы узнали васильковского журналиста Андрея Саламатова, обращаясь ко мне, заявил, “если нужно будет, мы тебя порежем, чтобы меньше говорила”, - сказала Розинская.

“После этих угроз я действительно испугалась, особенно, когда заметила, что у одного из неизвестных людей, у которого на лице были темные очки и насунута на глаза бейсболка, в руках был сверток с каким-то предметом”, - сказала Розинская, прибавив, что, учитывая течение событий, ею был вызван наряд милиции, в присутствии которого она, Мельниченко и другие лица, которые были вместе с ними, написали соответствующие заявления.

“Увидев, что дело приобретает несколько другой, чем ожидалось, оборот, неизвестные лица покинули здание суда. Завтра я предоставлю милиции видеозапись, которую проводили во время указанного инцидента”, - отметила Розинская.