СМИ: Кузьмин заявляет, что США мешает ему расследовать дело Щербаня

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин обвиняет Министерство юстиции США в действиях, направленных на то, чтобы воспрепятствовать расследованию и закрыть дело об убийстве в 1996 году народного депутата Евгения Щербаня.

Как сообщает «Голос Америки», письмо Р.Кузьмина опубликовано в газете «Вашингтон таймс».

Р.Кузьмин пишет, что прокуратура 20 раз обращалась в Министерство юстиции и Государственный департамент США с просьбой помочь в получении показаний бывшего соратника экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, который согласился их предоставить.

Также Р.Кузьмин считает, что ведется прямая дискредитация его лично, включая «попытку спровоцировать арест на территории США, основываясь на сфабрикованных обвинительных заключениях».

По его мнению, чиновники из Министерства юстиции и Государственного департамента США не признают международного права и злоупотребляют должностями. Они также, по мнению Р.Кузьмина, дезинформируют Президента США, Конгресс и американский народ по «убийству Евгения Щербаня и роли Юлии Тимошенко в различных преступлениях».

Он считает, что американские власти мешают в получении полной информации, необходимой для расследования дела об убийстве Е.Щербаня.

В Посольстве Украины в США «Голосу Америки» сообщили, что о публикации материалов в газете «Вашингтон таймс» им не было известно.

Источник: http://ukrainian.voanews.com/content/washington-times-kuzmin/1651812.html?utm_source=chastime-twitter-account&utm_medium=twitter&utm_campaign=twitterfeed&utm_content=VOA+Ukrainian,+Chas+Time

Справка УНИАН. 18 января 2013 года генпрокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура Украины завершила расследование уголовного дела об убийстве народного депутата Е.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено сообщение о подозрении ее в организации совместно с экс-премьером Павлом Лазаренко умышленного убийства из корыстных мотивов.