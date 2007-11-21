В БЮТ согласны рассмотреть кандидатуру Плюща при 3 условиях

Член блока «Наша Украина - Народная самооборона» Тарас СТЕЦЬКИВ считает, что кандидатура Ивана ПЛЮЩА на должность председателя Верховной Рады может быть рассмотрена, если он подпишет коалиционное соглашение с БЮТ и откажется от идеи создания широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

«Я абсолютно готов рассмотреть кандидатуру И.ПЛЮЩА, если ее внесет Президент, но при условии, что И.ПЛЮЩ официально подпишет коалиционное соглашение с БЮТ и откажется от абсолютно абсурдной идеи – так называемой коалиции национального единства в составе БЮТ, «Нашей Украины» и Партии регионов, потому что это явная попытка торпедировать создание демократической коалиции, поскольку всем понятно, что БЮТ в такую «ширку» не пойдет», - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Он также отметил, что Президент как лидер блока “Наша Украина” имеет безусловное право предложить фракции для рассмотрения ту или другую кандидатуру на должность спикера.

Т.СТЕЦЬКИВ сообщил, что, по его информации, завтра, 22 ноября, на заседании фракции НУ-НС будет присутствовать Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Он также отметил, что для него лично было бы лучше, если бы в украинском парламенте было «новое качество руководства».