Украина вводит безвизовый режим для Болгарии и Румынии

Украина вводит безвизовый режим с Болгарией и Румынией с момента вступления в силу соглашения с Евроейским Союзом об упрощении оформления виз, подписанного 18 июня 2007 года в Люксембурге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК сегодня журналистам в Кабинете Министров.

«После саммита Украина-ЕС стал вопрос о предоставлении безвизового режима Румынии и Болгарии. Позиция Украины была четко задекларирована: мы предоставляем безвизовый режим Румынии и Болгарии синхронно со вступлением в силу соглашения об упрощенном визовом режиме для украинцев. Такое решение сегодня принято правительством Украины», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Министр уточнил, что правила въезда и выезда иностранцев на территорию Украины регулируются соответствующим постановлением Кабинета Министров. «Для введения безвизового режима не нужно принимать закон», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС подписали Соглашение об упрощении визового режима 18 июня этого года и надеются на нее ратифицировать до конца года.

20 сентября комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и Европейской политики соседства Бенита ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР заявила, что ЕС связывает вступление в силу соглашения об упрощении визового режима с Украиной с отменой Украиной въездных виз для граждан Румынии и Болгарии, которые присоединились к ЕС с 1 января 2007 года.

Вместе с тем представители МИД Украины заявили, что вопрос о введении безвизового режима Румынии и Болгарии не связан со вступлением в действие соглашения об упрощенном визовом режиме между Украиной и ЕС.