Чечетов: десятки нардепов из НУ-НС готовы голосовать за широкую коалицию

Член парламентской фракции ПР Михаил Чечетов убежден, что часть депутатов от блока "Наша Украина - Народная Самооборона" поддержит создание коалиции НУНС и ПР. Об этом Чечетов сказал в эфире телеканала "Студия 1+1", сообщает сайт Партии регионов. Нардеп отметил, что интересы государства сейчас требуют создания не одноцветной, а широкой коалиции, которая будет представлять не отдельные регионы, а всю страну.

«Готовых проголосовать так, как нужно стране, там (в НУ-НС) десятки, и они в нужный момент проявят себя», - сказал Чечетов. Чечетов отметил, что такого же мнения придерживается и ряд людей в президентском окружении.

«В президентском окружении уже есть критическая масса людей, которые мыслят государственными категориями и рассматривают избрание и главы правительства, и председателя парламента не через призму корпоративных интересов», - сказал он.