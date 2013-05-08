Оппозиция заявляет о попытке власти сорвать выборы в Василькове

Отказ в регистрации кандидатом в мэры Василькова Сергея Сабова, которого выдвинули и поддерживают три оппозиционные силы, является технологией власти на срыв выборов в Василькове или создание благоприятных условий для кандидата от власти.

Об этом говорится в переданном УНИАН совместном заявлении партии ”УДАР”, ВО ”Батькивщина» и ВО ”Свобода”.

”Ситуация с выборами в Василькове - это отражение ситуации по всей стране. Партии регионов, для того, чтобы удержаться при власти, сегодня выборы не нужны нигде - ни в Василькове, ни в столице, ни в Черновцах. Режим Президента Януковича стремится закрепиться любыми методами и несмотря ни на что. О каких европейских принципах и стандартах здесь может идти речь? Особенно, когда власть заверяет о своем стремлении подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в ноябре этого года”, - подчеркнули в оппозиции.

Три оппозиционные силы обращаются к международным институтам, представителям дипломатических миссий демократических стран с тем, чтобы они обратили внимание на ситуацию с выборами в Василькове и отправили своих наблюдателей для контроля за избирательным процессом в Василькове.

Как сообщал УНИАН, 5 мая «УДАР» заявил, что в судебном порядке будет добиваться регистрации представителя партии Сабова как единственного кандидата от оппозиционных сил на внеочередных выборах городского председателя Василькова, поскольку избирательная комиссия отказалась регистрировать его для участия в выборах.

Причиной отказа стало то, что в избирком якобы от Васильковской организации «УДАРа» была подана другая кандидатура.

6 мая ВО «Батькивщина» заявила, что единственным согласованным кандидатом от оппозиции на выборах городского председателя Василькова является Сабов.

В оппозиции обвинили Партию регионов в том, что она сначала вообще пыталась не назначать выборы в Василькове, а теперь прибегла к грязным технологиям, как, например, попытка зарегистрировать подставного кандидата.

Выборы городского председателя Василькова должны состояться 2 июня.