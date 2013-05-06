Оппозиция заявляет о подставном кандидате от УДАРа в мэры Василькова

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении ВО «Батькивщина».

Как отмечается в документе, «сначала ПР вообще пыталась не назначать выборы в Василькове, а теперь прибегла к грязным технологиям, как например попытка зарегистрировать подставного кандидата».

В заявлении подчеркивается, что подобные приемы еще в 2010 году широко применяли против «Батькивщины», опираясь на закон о местных выборах, не поддержанный оппозицией. «Фальшивые списки кандидатов, сформированные фальшивыми партийными организациями, незаконно утверждались фальшивыми комиссиями по требованию органов власти», – напомнили в оппозиции.

«Случай в Василькове выходит по своему значению за пределы города и области. Технология срыва выборов – это не только вчерашний или сегодняшний день, но и завтрашние планы Януковича и ПР, которые касаются в том числе и президентских выборов 2015 года», – отметили авторы заявления и заверили: «Оппозиция сделает все от нее зависящее, чтобы в условиях авторитарного режима отстоять право общины Василькова на честные выборы городского головы».

В то же время оппозиция призывает жителей Василькова, как и всех граждан Украины, принять 18 мая участие в многолюдном митинге в Киеве в рамках акции «Вставай, Украина!» с требованием досрочных выборов президента.

«Реальные изменения в стране не начнутся, пока на пути к Европе бревном будет лежать человек, политическая культура которого несовместима ни с европейскими ценностями, ни с будущим Украины как европейского государства», – отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, вчера, 5 мая, «УДАР» заявил, что в судебном порядке будет добиваться регистрации представителя партии Сабова как единственного кандидата от оппозиционных сил на внеочередных выборах городского головы Василькова, поскольку избирательная комиссия отказалась регистрировать его для участия во внеочередных выборах.

Причиной отказа стало то, что в избирком якобы от Васильковской организации «УДАРа» была подана другая кандидатура.

«Люди, которые подали другую кандидатуру якобы от Васильковской организации «УДАРа», никакого отношения к партии не имеют, поскольку были еще два месяца назад исключены из партии. Теперь они фактически стали соучастниками преступных действий, нарушений избирательного законодательства и подделки документов. Избирательный процесс в Василькове начинается с грязных технологий», – заявили в «УДАРе».

Выборы городского председателя Василькова должны состояться 2 июня.