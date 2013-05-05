В Украине сохранится теплая погода без осадков
14:27, 05 мая 2013Политика
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Завтра, 6 мая, в Украине сохранится небольшая облачность, без осадков.
В Украине - тепло и без осадков / Фото: DandelionPuppets@flickr.com
Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью будет составлять 7-12°, днем 20-25°, в южной части и на Закарпатье местами 26-28°, в Карпатах и в горах Крыма 14-19°.
В Киеве и Киевской области небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью по области 7-12°, днем 20-25°; в Киеве ночью 9-11°, днем 21-23°.
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