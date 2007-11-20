Богатырева: чтобы победить коррупцию, надо контролировать голосование

Народные депутаты Украины предыдущих созывов просят новоизбранный парламент обеспечить общественный контроль над процедурой избрания председателя Верховной Рады VI созыва.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщила председатель Подготовительной группы по проведению первой сессии Верховной Рады VI созыва Раиса БОГАТЫРЕВА.

Она отметила, что на ее имя поступило соответствующее обращение от бывшего народного депутата Александра ЕЛЬЯШКЕВИЧА.

По словам Р.БОГАТЫРЕВОЙ, в обращении А.ЕЛЬЯШКЕВИЧ подчеркивает необходимость установления жесткого контроля над тем, чтобы каждый депутат собственноручно голосовал за избрание главы парламента.

«Если мы хотим быть честными перед своими избирателями и преодолеть коррупцию, то есть смысл поддержать предложение относительно общественного контроля над процессом голосования, независимо от кандидатуры на должность спикера», - сказала Р.БОГАТЫРЕВА.

По ее словам, такой общественный контроль должен заключаться в том, чтобы этот процесс происходил под наблюдением журналистов и представителей общественных организаций.

«Такую процедуру возможно провести, и это первый шаг, чтобы нормы Конституции действовали в депутатской среде», - сказала она. Р.БОГАТЫРЕВА также отметила, что обращение А.ЕЛЬЯШКЕВИЧА будет обсуждаться на заседании Подготовительной группы в четверг.

Александр Ельяшкевич - народный депутат 2-го (1994) и 3-го (1998) созывов от ВО "Громада", в 2002-2005 годах жил в США, получив политическое убежище, как участник "кассетного скандала". На последних выборах в ВР - №7 в списке Партии вольных демократов.