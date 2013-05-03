Пшонка: ЕСПЧ признал гуманность и лояльность власти в отношении Тимошенко

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка в интервью одному из центральных телеканалов, комментируя решение ЕСПЧ по поводу жалоб Тимошенко, сообщили УНИАН в Отделе связей со средствами массовой информации Генпрокуратуры.

«Во-первых, я хочу отметить, что Украина с уважением и пониманием относится к решениям ЕСПЧ», - сказал он.

Что касается сути решения ЕСПЧ по поводу жалоб Тимошенко, то, по словам Пшонки, большинство этих жалоб суд признал неприемлемыми.

«Я напомню, что Ю.Тимошенко жаловалась на плохие условия содержания, видео наблюдение, жестокое к ней отношение и незаконное ее задержание. Европейский суд все внимательно рассмотрел и, изучив все обстоятельства, принял решение. В частности, суд признал неприемлемыми жалобы ее защитников на медицинское обслуживание, круглосуточное видео наблюдение, условия содержания и якобы жестокое отношение. Таким образом, Европейский суд по правам человека признал, что к Тимошенко не применялись меры принуждения. То есть, и в этой части нарушений нет», - отметил Пшонка.

Также, по словам генпрокурора, в соответствии с решением Европейского суда, Тимошенко уделялось значительно больше внимания, чем другим заключенным.

«Суд подтвердил законность действий пенитенциарной службы по отношению к Ю.Тимошенко. Это значит, что суд признал гуманность и лояльность украинской власти к ней, в том числе и относительно предоставления ей надлежащего медицинского обеспечения. Европейский суд отдельно отметил, что Ю. Тимошенко уделялось значительно больше внимания со стороны врачей, чем рядовым заключенным», - пояснил Пшонка.

Генпрокурор также добавил, что ЕСПЧ не устанавливал никакой денежной компенсации по жалобам Тимошенко.

Как сообщалось, 30 апреля Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Юлии Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного разбирательства так называемого "газового" дела и дальнейшее содержание под стражей. Согласно решению Европейского суда, соответствующие решения украинского суда являются политически мотивированными.