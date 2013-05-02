Депутат ЕП: Решение ЕСПЧ отложит подписание Соглашения об ассоциации

Член делегации Европарламента по связям с Украиной, внефракционный депутат Андреас Молзер, член ультраправой Партии свободы Австрии считает, что Евросоюз из-за решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу “Юлия Тимошенко против Украины” может отложить подписание Соглашения об ассоциации с Украиной.

Такое мнение он высказал собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

“Я думаю, что решение ЕСПЧ будет иметь влияние на процесс более тесного приближения Украины к ЕС. В частности, я думаю, что подписание Соглашения об ассоциации между Киевом и Брюсселем будет отложено, что у меня лично вызывает сожаление”, - сказал евродепутат.

“Вы должны учитывать настрой против Украины в ряде стран-членов ЕС с того момента, как Президент Виктор Янукович возглавил страну в 2010 году, и теперь решение ЕСПЧ подтвердило критику украинской внутренней политики”, - добавил Молзер.

Вместе с тем он отметил, что остается вопрос относительно того, стоит ли связывать Соглашение об ассоциации с делом Ю.Тимошенко, поскольку, по его словам, в итоге в Украине может сложиться впечатление, что ЕС шантажирует Украину, что, в свою очередь, подтолкнет Киев к развороту от ЕС к Москве.

Молзер также отметил, что хотя ЕС и не должен вмешиваться в ситуацию в Украине, в то же время существует серьезная обеспокоенность относительно соблюдения принципа верховенства права в Украине.

“Есть также сомнения в ЕС относительно того, отвечал ли процесс против Тимошенко европейским критериям. Поэтому я бы посоветовал Украине реформировать судебную систему”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Тимошенко.

Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).

Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей, чем те, что установлены Конвенцией.