Госдеп США призвал украинские власти освободить Тимошенко
Государственный департамент США снова призвал украинские власти освободить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко.
Как передает РИА Новости, об этом сегодня заявил представитель Госдепартамента США Патрик Вентрелл, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Ю.Тимошенко.
"Мы вновь призываем освободить Тимошенко и прекратить практику политического преследования в Украине", - сказал П.Вентрелл журналистам.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, Европейский суд по правам человека установил нарушение двух статей Конвенции по правам человека по делу бывшего премьер-министра Ю.Тимошенко.
Судьи единогласно признали нарушение параграфа первого статьи 5 Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), нарушение параграфа четвертого статьи 5 Конвенции (право инициировать производство для установления законности задержания), а также нарушение параграфа пятого статьи 5 Конвенции (право на возмещение за незаконный арест или задержание).
Кроме того, судьи единогласно признали нарушение статьи 18 Конвенции по правам человека, которая запрещает применение ограничений прав и свобод для других целей, нежели те, что установлены Конвенцией.
Решение еще не приобрело статуса окончательного, поскольку предусмотрено три месяца на его обжалование.