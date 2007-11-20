Кивалов заявляет, что ”золотая акция” принадлежит Ющенко

Представитель Партии регионов Сергей КИВАЛОВ считает, что "золотая акция" в создании парламентской коалиции принадлежит Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, и альтернативы широкой коалиции нет.

Об этом С.КИВАЛОВ пишет в своей сегодняшней статье «Агент влияния», размещенной на сайте «Украинской правды».

«Учитывая, что Президент к тому же основатель и идейный лидер одного из двух блоков, парафировавших коалиционное соглашение, именно ему и никому другому, на самом деле, принадлежит "золотая акция" в создании и коалиции, и будущего правительства. Наконец, именно Президент вносит в Верховную Раду представление парламентского большинства относительно кандидатуры премьер-министра. Таким образом, все взгляды политической аудитории сегодня устремлены на Президента в ожидании, что его дальнейшие шаги помогут найти выход из коалиционного треугольника», - пишет С.КИВАЛОВ.

При этом он отмечает, что не правильно было бы в этом случае понимать такие действия как "вмешательство". «Президент как глава государства и гарант Конституции не может оставаться в стороне от такого важного государственного процесса, как формирование коалиции депутатских фракций. Этим он реализует свой мандат народного доверия. Ведь это его работа», - подчеркивает С.КИВАЛОВ.

Отмечая, что В.ЮЩЕНКО «не один раз призывал все стороны, прошедшие на внеочередных выборах в Верховную Раду, сесть за стол переговоров и найти взаимопонимание», С.КИВАЛОВ высказывает мнение: «Альтернативы широкой коалиции не было и нет. Коалиция на то и коалиция, чтобы объединять широкий спектр политических сил».

При этом С.КИВАЛОВ заявляет: «Нынешних коалициантов слишком многое объединяет: от уважения института частной собственности до осознания социальной ответственности государства перед его гражданами, от приоритетности ускорения интеграции Украины в сообщество цивилизованных государств до обеспечения реальных гарантий его безопасности от военной и террористической угрозы, осуществления эффективной судебной реформы. Многие противоречия между ними – искусственны, надуманны. Из этого следует исходить».

Подчеркивая, что «многим импонирует» последовательность Президента в отстаивании своих взглядов и своей политической программы, С.КИВАЛОВ заявляет: «Президент и его окружение за последний год, правильно будет сказать, "раздвинули границы возможного" в украинской политике, чем дали импульс оживленной дискуссии о необходимости перестройки системы сдержек и противовесов в государственном устройстве Украины. И это немало».

В то же время, отмечает С.КИВАЛОВ, многое зависит от того, как В.ЮЩЕНКО распорядится своей "золотой акцией" в вопросах формировании коалиции и правительства.

Справка УНИАН. Соглашение об объединенной оппозиции, заключенное 24 февраля 2007 года между «Нашей Украиной» и БЮТ, предусматривало создание в Верховной Раде шестого созыва коалиции в составе этих двух политических сил.

Межпартийное соглашение от 2 августа 2007 года о создании блока «Наша Украина – Народная самооборона» содержало запрет на создание коалиции при участии Партии регионов и КПУ.

15 октября руководители НУ-НС и БЮТ Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юлия ТИМОШЕНКО парафировали текст будущего коалиционного соглашения.