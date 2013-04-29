Главное за день: обзор топ-новостей
Среди Праги прогремел взрыв, ТС может выдвинуть Украине требования для получения статуса наблюдателя, дом киевской учительницы пытались сравнять с землей, а с ТВi публично уволились 31 журналист.
В центре Праги прогремел взрыв
Взрыв прогремел в одном из домов в центре Праги, расположенном в районе улицы Дивадельни, недалеко от Национального театра. По данным СМИ, пострадали 55 человек. Взрывной волной выбило окна в близлежащих зданиях, были повреждены несколько припаркованных автомобилей.
Совет Нацбанка рекомендовал правлению НБУ ограничить наличные расчеты
Ограничения должны коснуться расчетов между предприятиями (предпринимателями) и физическими лицами, а также между физическими лицами по договорам купли-продажи, которые подлежат нотариальному заверению.
В Киеве умер муж певицы Тины Кароль Евгений Огир. Несколько дней назад певица привезла мужа домой из Германии - врачи сказали, что они больше не могут ничем ему помочь. У 33-летнего Огира был рак желудка.
Зурабов: Таможенный союз может выдвинуть Украине требования
Посол России в Украине Михаил Зурабов считает, что Таможенный союз может выдвинуть Украине определенные требования для получения статуса наблюдателя в этой организации
«Свобода»: Три десятка мужчин разгромили дом киевской учительницы
30 молодых людей с использованием электрических строительных инструментов разломали большую часть имущества и даже разрушили часть стен. Однако, так и не попав в остальные комнаты, они покинули дом. В милиции говорят, что на самом деле демонтажные работы были проведены в части здания, которая по решению суда принадлежит другому лицу, а не семье Нины Москаленко.
31 журналист ТВі написали заявления об увольнении (видео)
31 работник ТВі увольняется из канала. Об этом журналисты заявили у здания ТВi, зачитав свое заявление.