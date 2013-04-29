«Свобода»: Три десятка мужчин разгромили дом киевской учительницы
"Свобода" заявляет об очередной попытке рейдерского захвата дома киевской учительницы Нины Москаленко.
Сегодня, 29 апреля, произошла очередная попытка рейдерского захвата дома члена Киевской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода», учительницы Нины Москаленко.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".
По данным пресс-службы, в то время, когда сама Н.Москаленко находилась на заседании суда, в ее двор ворвалось около 30 мужчин.
В момент нападения в здании находились только мать Н.Москаленко Анна Москаленко и член «Свободы» Александр Шумов, который дежурил в доме. По словам «свободовца», рейдеры, ворвавшись во двор, сломали забор, разбили окна дома и выбили дверь. "Нападающие силой выбросили на улицу пожилую Анну Макаровну – мать Нины, они попытались попасть в другую, обособленную часть дома. Тогда как часть юнцов пыталась ворваться в дом, остальные трощили все в доме", - говорится в сообщении ВО "Свобода".
В пресс-службе отметили, что рейдеры с использованием электрических строительных инструментов разломали большую часть имущества и даже разрушили часть стен. Однако, так и не попав в остальные комнаты, они покинули дом.
Сейчас на месте находятся около десяти активистов ВО "Свобода".
Милиция, прибывшая по вызову, собирает показания собравшихся. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе, никаких попыток задержать преступников, которые, по данным «Свободы», до сих пор находятся недалеко от дома, правоохранители не предприняли. "Этот факт сняли на видео журналисты, прибывшие на место: около трех десятков мужчин преспокойно ожидают на территории ботанического сада, который граничит с домом Москаленко", - отметили в "Свободе".
Для матери Нины Москаленко вызвали скорую помощь. По предварительной информации, в результате стресса в женщины произошел сердечный приступ.
Как сообщалось, киевская учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже больше года. Ориентировочно участок в 20 соток на Печерских холмах оценивают в 3 млн. долларов.
Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети неизвестный. Однако от этого владельца в адрес Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные.
За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместо этого милиция возбудила в отношении нее ряд уголовных дел.