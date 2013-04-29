«Свобода»: Три десятка мужчин разгромили дом киевской учительницы

Сегодня, 29 апреля, произошла очередная попытка рейдерского захвата дома члена Киевской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода», учительницы Нины Москаленко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО "Свобода".

По данным пресс-службы, в то время, когда сама Н.Москаленко находилась на заседании суда, в ее двор ворвалось около 30 мужчин.

В момент нападения в здании находились только мать Н.Москаленко Анна Москаленко и член «Свободы» Александр Шумов, который дежурил в доме. По словам «свободовца», рейдеры, ворвавшись во двор, сломали забор, разбили окна дома и выбили дверь. "Нападающие силой выбросили на улицу пожилую Анну Макаровну – мать Нины, они попытались попасть в другую, обособленную часть дома. Тогда как часть юнцов пыталась ворваться в дом, остальные трощили все в доме", - говорится в сообщении ВО "Свобода".

В пресс-службе отметили, что рейдеры с использованием электрических строительных инструментов разломали большую часть имущества и даже разрушили часть стен. Однако, так и не попав в остальные комнаты, они покинули дом.

Сейчас на месте находятся около десяти активистов ВО "Свобода".

Милиция, прибывшая по вызову, собирает показания собравшихся. Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе, никаких попыток задержать преступников, которые, по данным «Свободы», до сих пор находятся недалеко от дома, правоохранители не предприняли. "Этот факт сняли на видео журналисты, прибывшие на место: около трех десятков мужчин преспокойно ожидают на территории ботанического сада, который граничит с домом Москаленко", - отметили в "Свободе".

Для матери Нины Москаленко вызвали скорую помощь. По предварительной информации, в результате стресса в женщины произошел сердечный приступ.

Как сообщалось, киевская учительница Н.Москаленко живет в доме в центре Киева, возле Ботанического сада. По информации СМИ, землю под домом у учительницы неизвестные пытаются забрать уже больше года. Ориентировочно участок в 20 соток на Печерских холмах оценивают в 3 млн. долларов.

Женщине принадлежит 2/3 дома, владелец еще трети неизвестный. Однако от этого владельца в адрес Н.Москаленко начали поступать требования продать ему ее часть дома. Учительница с этим не согласились, и тогда ей начали угрожать неизвестные.

За год, несмотря на многочисленные заявления Н.Москаленко о нападениях, правоохранители доказательств преступления не нашли. Вместо этого милиция возбудила в отношении нее ряд уголовных дел.