Регионалы собираются устроить Кириленко Ватерлоо

Вопрос о голосовании за ту или другую кандидатуру, которую выдвинет блок НУ-НС на пост спикера ВР, во фракции Партии регионов пока не обсуждался

Об этом заявил представитель Партии регионов Василий Киселев.

Он сообщил, что сегодня, перед тем как пройдет заседание рабочей группы, в ПР пройдут определенные консультации. “И потом, я думаю, мы определимся за кого голосовать. Это будет или сегодня ближе к вечеру, или, скорее всего, завтра”, - сказал он.

“То, что мы не будем поддерживать Кириленко, в этом я не сомневаюсь, это исключено. Это связано с его амбициями, одиозностью и отсутствием опыта. С тем, что он только и думает, чтобы побольше попиариться, что он возомнил себя таким себе “наполеончиком”. Поэтому мы уже достаточно опытные люди, чтобы помогать прийти к власти очередному “наполеончику”, - отметил Василий Киселев.

Он также сообщил, что за то, чтобы кандидатура спикера была проголосована, нужно 226 голосов. Политик высказал предположение, что если от блока НУ-НС на пост спикера ВР будет вынесена кандидатура Вячеслава Кириленко, то вряд ли он наберет необходимое количество голосов.

“Более того, если в блоке НУ-НС заговорили о том, что на пост спикера вынесут кандидатуру Ивана Плюща, то у Кириленко точно не хватит 30-40 голосов. Даже если их захочет Блок Литвина поддержать, то его голосов все равно не хватит”, - считает Киселев.

“Повторю еще раз - без участия в голосовании фракции Партии регионов никто не обойдется. Партия регионов будет влиять на все процессы в Верховной Раде Украины”, - напоследок подчеркнул политик.

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