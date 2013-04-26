УДАР заявляет, что ГАИ ставит палки в колеса роменским перевозчикам

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «УДАРа» со ссылкой на заместителя председателя Сумской облорганизации партии Александра Сугоняко.

«Работники ГАИ заявляют, что у автоперевозчиков будут проблемы. «Будете ехать – будете страдать!», - говорят ГАИшники автопредпринимателям», - подчеркнул А.Сугоняко.

По его словам, к наибольшим автоперевозчикам города Ромны сегодня пожаловали представители ГАИ и пообещали неприятности тем, кто осмелится предоставлять услуги оппозиционной партии.

«Сейчас люди пытаются купить билеты на рейсовые автобусы, но мест на них почему-то нет. Неужели власть думает, что если мешать людям выражать свою гражданскую позицию, то они изменят мнение о действующем режиме? Мы будем обращаться в прокуратуру с требованием отреагировать на нарушение закона со стороны «правоохранителей с жезлами», - отметил заместитель председателя Сумской облорганизации партии «УДАР».