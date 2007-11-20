Ющенко проведет открытый урок в прямом эфире

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочей поездкой в Житомирскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в селе Попельня Житомирской области В.ЮЩЕНКО примет участие в молебне по жертвам Голодомора и откроет памятный знак погибшим во время Большого Голода.

В местной школе В.ЮЩЕНКО также проведет открытый урок памяти «Голодомор 1932-1933 годов – геноцид украинского народа». В прямом эфире «5-го канала» урок будет транслироваться с 12.00 до 12.45.