В УДАРе не детализируют, почему Кличко не голосовал за отставку Азарова

Пресс-служба партии УДАР Виталия Кличко на запрос ЛІГАБізнесІнформ так и не смогла дать вразумительного ответа, почему семеро депутатов фракции, включая ее лидера, не голосовали по вопросу недоверия правительству Николая Азарова.

Журналисты поинтересовалась у заместителя лидера партии Виталия Ковальчука, где находились в день голосования депутаты фракции Виталий Кличко, Эдуард Гурвиц, Николай Паламарчук, Юрий Савчук, Ярослав Дубневич, Виктор Пинзеник, а также Павел Рябикин.

Кроме того, редакция поинтересовалась, считает ли Ковальчук причины отсутствия депутатов фракции достаточно обоснованными для того, чтобы пропускать важное для оппозиции голосование.

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В ответ пресс-служба партии УДАР сообщила: "Несколько депутатов фракции УДАР не участвовали в голосовании по уважительным причинам. Часть из них находилась на больничном, часть отсутствовала по уважительной причине - по личным (семейным) обстоятельствам".

Напомним, 19 апреля Верховной Рада не смогла набрать достаточно голосов, чтобы выразить недоверие правительству Николая Азарова. Решение поддержали всего 190 депутатов при 226 необходимых. При этом 14 голосов не дала оппозиция - семеро депутатов Батькивщины и семеро депутатов фракции УДАР.

