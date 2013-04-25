В Киеве Симоненко и Зюганова попытались облить краской

14:34, 25 апреля 2013
Политика
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Лидеров компартий Украины, Беларуси и России попытались облить краской.

Лидеров компартий Украины, Беларуси и России попытались облить краской / Фото: instagram, nomoreanry

Лидеров компартий Украины, Беларуси и России попытались облить красной краской во время пресс-конференции в Киеве.

Как сообщает радиостанция «Свобода», первый секретарь ЦК Компартии Украины Петр Симоненко, первый секретарь ЦК Компартии Беларуси Игорь Карпенко и председатель ЦК Компартии Российской Федерации Геннадий Зюганов собрали пресс-конференцию по случаю 20-летия создания союза компартий КПСС.

Во время мероприятия девушка с криками «Потомки кровавых тиранов!» разорвала шарик с красной краской и попыталась облить лидеров коммунистов. 

В свою очередь, пресс-служба Коммунистической партии Украины в комментарии агентству УНИАН официально заявила, что информация появившаяся в некоторых СМИ о попытке «покушения» на глав  партий во время пресс-конференции в Киеве в информагенстве Голос .UA не соответствует действительности.

Попытка сорвать Международную пресс-конференецию, посвященную 20-летию создания Союза Коммунистическим партий — Коммунистической партии  Советского Союза (СКП-КПСС)  была  пресечена, благодаря профессиональным  действиям сотрудников агентства и правоохранительных органов.

На пресс-конференцию, предъявив удостоверения  представителей СМИ, пытались пройти  две   «журналистки» , которых  охрана остановила  для детального изучения  предъявленных документов.

Как выяснилось, удостоверения  представителей СМИ  были поддельными, т. к. зарегистрированы на интернет -издание  закрытое еще в 2004 году.

В момент общения с представителями агентства,  девушки из кармана одежды извлекли небольшие  пакетики , наполненные  неизвестным веществом  и попытались их бросить в спикеров пресс-конференции. Однако, представители агентства , оперативно среагировав,  не позволили им этого сделать. Вещество из пакетиков  испачкало стены пресс-зала и одежду  присутствующих на конференции журналистов.

По факту хулиганских действий сотрудники информагентства вызвали милицию. Правоохранители Печерского района г.Киева, задержали двух хулиганок и составили протокол о нарушении правопорядка и повреждении имущества информагентства.

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